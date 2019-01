Met 91 kilometer per uur door bebouwde kom in Engelsenlaan in Ronse Ronny De Coster

28 januari 2019

18u24 0 Ronse Bij snelheidscontroles in de Engelsenlaan in Ronse heeft de politie een auto betrapt, die met 91 kilometer per uur door de bebouwde kom raasde. Nog 28 andere van de 234 gecontroleerde wagens ging te snel. Dat is 12,3%.

Op de Ninoofsesteenweg zijn vandaag 16 wagens geflitst. De “recordhouder” reed 106 kilometer per uur, terwijl 70 kilometer per uur de limiet is. Op de Steenweg op Elzele, waar je ook maar 70 mag, was 96 kilometer per uur de hoogst gemeten snelheid.

Morgen, dinsdag staat de politie met de snelheidsmeter langs de Bredestraat.