Met 120 km/uur geflitst op Elzeelsesteenweg 26 april 2018

F. H. uit Ronse is 20 dagen zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 120 kilometer per uur geflitst werd op de Elzeelsesteenweg in Ronse, waar maar 70 kilometer per uur is toegelaten.





Excuus

"Hij was op weg naar zijn werk en wou niet te laat komen", probeerde zijn advocaat in de politierechtbank een milde straf voor zijn client te pleiten. De politierechter was echter niet onder de indruk van dat excuus. Hij legde de man naast het rijverbod ook een geldboete van 400 euro op. Daar komt ook nog zo'n 300 euro aan kosten bij.





