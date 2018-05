Met 115 kilometer per uur over Doorniksesteenweg (70 km/u) 15 mei 2018

Bij snelheidscontroles gisteren in de Doorniksesteenweg in Ronse reden 26 van de 193 gecontroleerde auto's harder dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Vijf voertuigen reden zelfs sneller dan 100 kilometer per uur.





De hoogst gemeten snelheid bedroeg zelfs 115 kilometer per uur bedroeg. Ook twee vrachtwagens op veertien reden te snel. (DCRB)