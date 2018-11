Met 110 kilometer per uur door Ommegangstraat Politie organiseert dinsdag snelheidscontroles in de Cesar Snoecklaan in Ronse Ronny De Coster

26 november 2018

17u45 0 Ronse Tijdens de #snelheidscontrole in #Ronse het voorbije weekeinde, reden 12 van de 215 gecontroleerde auto’s (5,5%) te snel in de Ommegangstraat in Ronse. De hoogste boete is voor de chauffeur die 95 kilometer per uur haalde.

In Hogerlucht reden zelfs 15,4% van de bestuurders te snel. Ook in de Elzeelsesteenweg 10% van de gecontroleerde bestuurders sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Eén bestuurder raasde daar met 110 kilometer per uur de flitser voorbij.

Morgen, dinsdag staat de politie met de snelheidsmeter in de Engelsenlaan in Ronse. Tussen de Ponnettestraat en de Cesar Snoecklaan is de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. Tussen de Cesar Snoecklaan en de Doorniksesteenweg is 50 kilometer per uur de limiet.