Met 108 kilometer per uur door zone-70 op Doorniksesteenweg in Ronse Ronny De Coster

15 januari 2019

18u56 0 Ronse Bij snelheidscontrole op de Doorniksesteenweg is een bestuurder betrapt die met een snelheid van 108 kilometer per uur reed, waar maximaal 70 kilometer per uur toegelaten is.

Ook nog 26 andere bestuurders gingen op de bon. De politie had er 357 auto’s gecontroleerd. Dat maakt dat het aantal overtreders 7,5 procent bedraagt.

In de Zandstraat ligt die 'score’ dubbel zo hoog: 17 van de 113 gecontroleerde auto’s ging daar op de bon voor het overschrijden van de limiet van 70 kilometer per uur. De ‘recordhouder’ daar reed 96 kilometer per uur.