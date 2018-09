Meningen over nieuwe verkeersituatie KSO Glorieux grondig verdeeld



Lieke D'hondt

03 september 2018

20u16 0 Ronse De eerste schooldag was voor de leerlingen van campusschool KSO Glorieux en vooral ook hun ouders een beetje wennen. Het stadsbestuur wijzigde de verkeerssituatie rond de school grondig om de omgeving veiliger te maken. De meningen over die nieuwe verkeersstromen zijn verdeeld.

Ouders die hun kinderen afzetten aan de schoolpoort van KSO Glorieux, moeten zich sinds dit jaar wat aanpassen. De enige in- en uitrit bevindt zich voortaan in de Sint-Amboriusstraat en de kiss and ridezone op het schooldomein is fors ingekort. Dat wordt wel gecompenseerd met twee nieuwe kiss and ridezones in de Stefaan-Modest Glorieuxlaan. Die zones zijn enkel in de spits tussen 7.30 en 8.30 uur, 11 en 13.30 uur en 15 en 16 uur voorbehouden voor schoolverkeer. Vooral leerlingen die oud genoeg zijn om zelfstandig naar school te wandelen, kunnen daar afgezet worden.

“Onduidelijk en slecht gecommuniceerd”

Hoewel iedereen het erover eens is dat er iets moest veranderen, zijn heel wat ouders aan de schoolpoort niet te spreken over de manier waarop alles is gewijzigd. “Het is veel onduidelijker dan vroeger en er is onvoldoende gecommuniceerd naar de ouders”, vertellen Sandra Provost en Melissa Catteeuw. Hun kinderen zitten in de lagere school, maar hen daar afzetten is een probleem. “Het is niet duidelijk waar we effectief mogen parkeren en welke zones kiss and ride zijn”, klinkt het bij de mama’s. “We kunnen ook niet afspreken met onze kinderen in de kiss and ridezone in de Glorieuxlaan, want we weten niet op voorhand of er plaats zal zijn”, vult Nathalie Van de Walle aan. “Bovendien staat de zone tegen drie uur al vol met auto’s van mensen die in de buurt of in het ziekenhuis moeten zijn.”

Marianne Groenewegen en Melissa Vandenhende probeerden dan maar wat verder te parkeren, op de stadsparking aan de Familia. Ook zij botsten op een probleem. “Het poortje om de doorsteek te maken naar de parking opent te laat en sluit te vroeg als je meerdere kinderen wilt oppikken. We moeten te voet een hele omweg maken. Tenzij iemand daar iets aan doet, is daar parkeren niet de beste optie.”

Erika Van Landeghem keek deze ochtend ook verbaasd op toen ze haar dochter met de fiets afzette op school. “Het fietspad dat vroeger tot op de parking liep, is verdwenen en het is niet duidelijk hoe we nu moeten rijden. We fietsen dan maar tussen de auto’s, maar dat is niet veilig.”

“Kinderziekten moeten eruit”

Milo Meskens, die met het buurtcomité Glorieuxlaan de mobiliteit nauwgezet opvolgt, is wel optimistisch. “Er zijn nog een paar kinderziekten die eruit moeten, maar de ochtendspits verliep veel vlotter en vooral veiliger. De voorbije jaren werden kinderen gedropt waar het de ouders uitkwam, maar nu verloopt alles tenminste gestructureerd. De politie heeft vandaag ook alles in goede banen geleid. Ik begrijp wel dat het voor de ouders nog wat aanpassen is, maar ik denk wel dat het in orde komt.” Schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk) verwacht ook dat de situatie de komende weken nog zal verbeteren. “Ondertussen volgt de politie nauwgezet hoe alles verloopt en we zullen op de verkeerscommissie in september de wijzigingen evalueren.”