Meer bewegen dankzij twee beweegcoaches 07 februari 2018

02u54 0 Ronse De stad Ronse en de gemeente Kluisbergen slaan de handen in elkaar om hun inwoners meer te laten bewegen. Daarom doet het project 'Bewegen op Verwijzing' van de Vlaamse Overheid nu ook haar intrede in de twee buurgemeenten. Beweegcoaches Pietjan Brys en Matthias Gistelinck moeten de inwoners aan het bewegen krijgen.

"Volwassenen bewegen te weinig en zitten te veel", legt projectcoördinator Pieter Metsu uit. "Maar dankzij dit project kunnen we hen helpen om meer te bewegen. De huisarts kan patiënten die te weinig bewegen doorverwijzen naar een beweegcoach die dan samen met de cliënt een beweegplan op maat opstelt."





Eenvoudige ingrepen

Dat plan kan bestaan uit eenvoudige ingrepen, zoals vaker de trap nemen, rechtstaand vergaderen of elke dertig minuten eens rechtstaan en wat stretchen. "Het moet vooral een plezier zijn om te doen, het mag niet als werken aanvoelen", zegt beweegcoach Matthias Gistelinck. De begeleiding bij een coach kost vijf euro per kwartier. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt slechts één euro per kwartier. (LDO)