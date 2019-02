Maximum 90 kilometer per uur in Wallonië en 70 in Vlaanderen, het is verwarrend: boete voor onwetende bestuurder LDO

20 februari 2019

12u32 1 Ronse Mag je nu 90 kilometer per uur rijden buiten de bebouwde kom, of toch maar 70? Een Ronsenaar wist het ook niet meer toen hij vanuit Wallonië naar Ronse reed. “Er stond geen bord dat ik maar 70 mocht.”

Dat hoeft ook niet. In Wallonië mag je, tenzij anders aangegeven, buiten de bebouwde kom maximum 90 kilometer per uur rijden. In Vlaanderen ligt de limiet op 70 kilometer per uur. De 42-jarige bestuurder uit Ronse zal dat niet snel vergeten. Hij werd op de weg tussen Ellezelles in Wallonië en Ronse in Vlaanderen geflitst omdat hij dacht dat hij er 90 kilometer per uur mocht rijden. “Ik ben de weg opgereden vanuit een zijstraat en er stond nergens aangegeven dat de maximumsnelheid 70 kilometer per uur was. De overtreding dateert ook van 2017, het jaar dat de regels veranderd zijn.”

De man moet wel de gevolgen dragen van zijn onwetendheid. De rechter heeft hem een effectieve boete van 320 euro opgelegd. Omdat hij gedagvaard en veroordeeld is, komt daar nog eens ongeveer 500 euro aan kosten bij.