Martine Roos en Andre Badie winnen wintercompetitie petanqueclub COC Lieke D'hondt

17 maart 2019

11u44 1 Ronse Petanqueclub COC in Ronse heeft nieuwe kampioenen. Na een spannende wintercompetitie zijn het Andre Badie en Martine Roos die zich de beste petanquespelers van het seizoen mogen noemen.

Ze haalden respectievelijk 368 en 332 punten. Plaatsen twee en drie zijn bij de heren voor Rudy Van Rie en Hugo Sadones. Bij de dames zijn de ereplaatsen voor Sandra Vallez en Bettina Lepez. De rode lantaarn is dit seizoen voor Simon Auger. Hij scoorde in totaal 243 punten. Voorzitter Josse Willems is trots op al zijn spelers. “Want het is op elke leeftijd belangrijk om aan sport te doen.”