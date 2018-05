Marc en Anna vieren briljanten bruiloft 16 mei 2018

Marc Deventer (87) en Anna Van Nieuwenhuize stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Marc werkte vroeger in de schoenfabriek Baert, waarna hij overschakelde naar de Post van Brussel X. Anna werkte als bediende in een apotheek tot ze aan de slag ging in café Sint Hermes op de Kleine Markt in Ronse. Dat café nam ze samen met Marc over in 1970. Marc en Anna hebben één zoon en één dochter en mochten ondertussen al twee kleinkinderen en één achterkleinkind verwelkomen.





(LDO)