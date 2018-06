Marc Deventer en Patrick Ouflin zeggen KSO Glorieux vaarwel LIEKE D'HONDT

29 juni 2018

17u11 0 Ronse Marc Deventer (63) en Patrick Ouflin (60) hebben afscheid genomen van KSO Glorieux in Ronse. De twee leerkrachten gaven respectievelijk 42 en 40 jaar les en mogen nu genieten van hun pensioen.

Marc Deventer begon zijn carrière in het onderwijs als leraar Nederlands en Engels, maar schakelde nadien over op geschiedenis. "Dat gaf ik uiteindelijk het liefste", zegt hij. "Ook de reizen met de laatstejaars naar Tsjechië die ik samen met het 'Praha-team' mocht begeleiden, zullen mij bijblijven."





Patrick Ouflin stopt na veertig jaar lesgeven. Hij gaf fysica en later ook wiskunde aan de leerlingen van de eerste graad. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen van zodra ik mocht, maar misschien ga ik het wel missen. Ik heb altijd graag lesgegeven", vertelt Patrick.





De kersvers gepensioneerden zullen de vrijgekomen tijd vooral gebruiken om aan vrijwilligerswerk te doen.