Man valt schoonouders van dochter aan met broodmes: procureur vordert vijf jaar cel Lieke D'hondt

15 april 2019

13u54 0 Ronse Poging doodslag, verboden wapenbezit, opzettelijke slagen en verwondingen en het beschadigen van een voertuig. De tenlastelegging tegen de 46-jarige O.L. uit Ronse is niet min. Hij viel op 9 november 2018 de schoonouders van zijn dochter aan en haalde daarbij uit met een mes.

De feiten spelen zich af om 22 uur op een vrijdagavond. De dochter van de 46-jarige beklaagde komt die avond enkele spullen ophalen in het huis van haar grootmoeder waar ze op dat moment verblijft. De moeder van haar vriend wacht haar op in de auto. De beklaagde is op dat moment op bezoek bij zijn moeder en stapt op de wagen af. Hij heeft te veel gedronken en het komt tot een discussie. “De man maakt er een probleem van dat zijn dochter al gedurende vier jaar een relatie heeft met de zoon van mijn cliënte. Bijna onmiddellijk geeft hij de moeder een vuistslag op haar slaap”, duidt de advocaat van de burgerlijke partij. De beklaagde gaat naar binnen, maar komt terug buiten met één of meerdere messen. Het slachtoffer belt in paniek de hulpdiensten en haar man op, die onmiddellijk ter plaatse komt. De beklaagde richt zijn woede vervolgens op de man en haalt uit met een mes. “Gelukkig draait het slachtoffer zich in een reflex om, waardoor het mes in zijn rug belandt. Hij raakt een rib en een spier, maar geen vitale organen”, legt de advocaat uit. Pas als de politie en de broer van de beklaagde arriveren kalmeert de man enigszins, maar niet voordat hij het mes nog naar de wagen van het slachtoffer gooit en zo één van de lichten verbrijzelt.

Vijf jaar cel

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten. “Het is duidelijk dat de man de intentie had om het slachtoffer te doden. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis en er zal een intensieve en langdurige begeleiding nodig zijn om recidive te vermijden”, zegt de procureur. Ze vordert vijf jaar cel.

De advocaat van de beklaagde vraagt om een celstraf met probatie-uitstel op te leggen met aangepaste begeleiding. Hij vindt dat het dossier te veel is aangedikt. “Hij had inderdaad problemen met de relatie van zijn dochter en ging verhaal halen bij de moeder van de vriend. Maar in plaats van gewoon weg te gaan, heeft het slachtoffer olie op het vuur gegooid door de discussie aan te gaan. Mijn cliënt is verbaal minder sterk en heeft verkeerd gereageerd. Hij had niet mogen slaan of dat mes nemen, maar hij heeft nooit de intentie gehad om iemand te doden. Hij zwaaide met het broodmes om de aanwezige mensen weg te jagen, niet om iemand neer te steken.”

Vonnis op 29 april.