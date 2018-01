Man scheurt met 90 per uur door bebouwde kom 02u34 0

D.D. (39) uit Kluisbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij in Ronse met 90 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde.





"Mijn cliënt was op weg naar zijn grootmoeder in het ziekenhuis en is daarbij de snelheid uit het oog verloren", vertelde zijn advocaat. "Het is zeker niet zo dat hij een roekeloze chauffeur is." De politierechter legde de man een geldboete van 240 euro en 8 dagen rijverbod op. (TVR)