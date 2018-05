Man met rijverbod vlucht voor politie 01 juni 2018

02u45 0

Een 37-jarige man uit Ronse die al een levenslang rijverbod had, is door de politie betrapt toen hij met een Mercedes op de Ninoofsesteenweg naar Brakel reed.





Ondanks 36 veroordelingen in de politierechtbank maakte W.I. op 30 maart 2018 een ritje met de Mercedes van zijn vriendin zonder haar toestemming. Bij de spoorwegovergang in de Ninoofsesteenweg reed hij de auto's die stonden aan te schuiven met hoge snelheid voorbij en stak hij de spoorweg over terwijl de lichten nog op rood stonden. Een politiepatrouille die achter hem reed, zette de achtervolging in.





De agenten konden de Ronsenaar klemrijden in Brakel, maar hij negeerde het bevel om de sleutel uit het contact te halen en reed opnieuw weg. "Eén van de agenten kon nog net op tijd wegspringen om een aanrijding te voorkomen", zei de procureur. De politie kon de man onderscheppen nadat hij zich vastreed bij wegenwerken. Hij legde een positieve ademtest af. Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten en vorderde 24 maanden cel en een boete van 150 euro wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, weerspannigheid en gebruiksdiefstal van de wagen. Hij zal zich ook voor de politierechter moeten verantwoorden.





De advocaat van de beklaagde vroeg aan de rechter om een werkstraf op te leggen. "De laatste zes jaar had mijn cliënt zijn leven weer op orde, maar in februari kreeg zijn vriendin een miskraam. Daardoor is hij opnieuw de controle verloren. Vonnis volgt op 14 juni. (LDO)