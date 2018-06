Man met 90 en 113 per uur geflitst in Kruisstraat 14 juni 2018

K.G. uit Kluisbergen stond terecht in de politierechtbank nadat hij op amper 15 minuten tweemaal werd geflitst op de Kruisstraat in Ronse, zowat de belangrijkste invalsweg van de stad. Zo reed hij er maar liefst 90 en 113 kilometer per uur, terwijl er maar 50 is toegelaten. "Hij was in de apotheek medicijnen gaan halen voor zijn broer", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "De Kruisstraat is een relatief rechte en brede baan. Hij besefte niet dat hij zich al in de bebouwde kom bevond." De politierechter legde de man een geldboete van 880 euro en anderhalve maand rijverbod op. (TVR)