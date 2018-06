Man krijgt 8.000 euro boete na joyride met gestolen voertuig 16 juni 2018

De 39-jarige F.W. uit Ronse kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van maar liefst 8.000 euro en twee jaar rijverbod opgelegd nadat hij met een gestolen voertuig drie geparkeerde wagens aanreed. De man had al stevig gedronken en kreeg zin om een toertje te doen in de stad. Een wagen heeft hij niet, dus besloot hij in eerste instantie te wandelen. Toen hij op zijn tocht een Peugeot 205 met draaiende motor zag staan, zag hij zijn kans schoon. De eigenaar was zijn woning binnen gelopen om iets op te pikken en stelde tot zijn grote verbazing vast dat zijn voertuig was verdwenen. F.W. bleek niet de beste chauffeur. Tijdens zijn tocht reed hij maar liefst drie voertuigen aan. Naast de zware geldboete en rijverbod paste politierechter Cindy Stevenaert artikel 42 toe van de verkeerswet, dat haar toelaat een rijbewijs onmiddellijk en definitief in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. (TVR)