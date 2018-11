Man crasht met auto, maar vraagt vrijspraak: “Ik was niet de bestuurder” LDO

28 november 2018

14u18 1 Ronse Een 58-jarige man die in april 2018 met zijn auto uit de bocht ging in Ronse, moet zijn rijbewijs veertig dagen inleveren. De man liep bij de ongeval zelf een dubbele schedelbreuk op, maar bleef in de politierechtbank volhouden dat niet hij, maar zijn neef achter het stuur zat.

Op 15 april 2018 zat R.G. in de auto met zijn zus, zijn neef en een vriend van zijn neef. Ze waren op de terugweg van een cafébezoek toen het in een bocht misliep. De bestuurder verloor de controle en de auto crashte. De 58-jarige beklaagde liep een dubbele schedelbreuk op en uit de vaststellingen bleek ook dat hij 2,63 promille alcohol in zijn bloed had. Toch vroeg zijn advocaat om de vrijspraak. “Want niet mijn cliënt, maar wel de zoon van zijn zus was de bestuurder van de wagen”, klonk het.

In scène gezet

De agent die als eerste ter plaatse kwam, trof de beklaagde naast de wagen aan. Hij zat aan de bestuurderskant van de gecrashte wagen en ook zijn zus verklaarde dat hij met de wagen reed. De beklaagde deed dat in de politierechtbank af als een leugen en hield vol dat zijn neef hem na het ongeval heeft verplaatst zodat het zou lijken dat hij met de wagen reed. “Mijn cliënt wou niet met de wagen rijden omdat hij te veel gedronken had en bovendien zijn er geen sporen van bloed gevonden op het stuur en de zetel van de bestuurder. Met een dubbele open schedelbreuk zou je dat toch mogen verwachten”, zei de advocaat van de beklaagde.

Politierechter Pieter De Meyer vond toch dat het verhaal van de beklaagde te veel gaten vertoonde en achtte hem verantwoordelijk voor het ongeval. De man moet zijn rijbewijs veertig dagen inleveren en een boete van tweeduizend euro betalen, waarvan een deel met uitstel.