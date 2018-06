Man blaast positief: boete en rijverbod 22 juni 2018

De 47-jarige B. C. uit Ronse kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.200 euro en een maand rijverbod opgelegd nadat hij positief blies bij een alcoholcontrole op de N60. De man had 1,52 promille alcohol in het bloed, wat neerkomt op een 8-tal pintjes. De politierechter merkte ook op dat hij in het verleden al nog een veroordeling opliep voor sturen onder invloed. (TVR)