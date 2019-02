Maatschappelijk werkers van Sociaal Huis vanaf 1 maart vooral in de namiddag telefonisch bereikbaar: “Betere kwaliteit van gesprekken en privacy garanderen” Lieke D'hondt

20 februari 2019

15u16 0 Ronse De telefonische bereikbaarheid van het Sociaal Huis in Ronse wijzigt vanaf 1 maart. De maatschappelijk werkers van de cellen financiële hulp, budgethulp, huisvesting, pensioenen en het 1-loket zullen vanaf dan niet meer telefonisch bereikbaar zijn in de voormiddag.

De maatregel moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren voor de mensen die in de voormiddag langskomen in het Sociaal Huis. “Momenteel worden deze gesprekken te vaak verstoord door telefoontjes”, klinkt het bij het Sociaal Huis. “Bovendien kunnen we op deze manier de privacy van de telefoongesprekken beter beschermen.” Het Sociaal Huis zal wel nog telefonisch bereikbaar zijn, maar vooral vanaf 13.30 uur. De individuele lijnen worden dan weer geactiveerd. Voor dringende vragen kunnen Ronsenaars wel nog terecht bij het onthaal op het nummer 055/23.28.54.

De nieuwe regeling zal gedurende een proefperiode van 1 maart tot en met 30 juni worden uitgetest. In de zomerperiode volgt een evaluatie. Als die positief is, gaat de nieuwe werkwijze definitief in vanaf september.