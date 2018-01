Maand rijverbod voor vader die kinderen zonder kinderzitje laat meerijden 25 januari 2018

Ronsenaar D. S. stond gisteren terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij een van zijn kinderen zonder kinderzitje vervoerde. Het kind droeg bovendien ook geen gordel. "Maar dat komt omdat het zelf de gordel had losgemaakt", probeerde zijn advocaat de feiten wat te verzachten.





Zonder gordel

"Maar dat hij geen kinderzitje in de wagen had, kunnen we niet ontkennen." De politierechter wees op het feit dat de man al twee keer werd veroordeeld omdat zijn kinderen zonder gordel in de wagen zaten. Hij werd ook al twee keer veroordeeld omdat hij zelf geen gordel droeg. Deze keer kreeg hij een geldboete van 480 euro en een maand rijverbod opgelegd. (TVR)