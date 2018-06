Maand rijverbod bij elfde veroordeling 30 juni 2018

De 48-jarige M. K. uit Ronse liep gisteren al zijn elfde veroordeling op in de politierechtbank van Oudenaarde. Deze keer stond hij er terecht nadat hij zijn rijbewijs niet tijdig had ingeleverd na een vorige veroordeling. "Hij geeft de indruk dat het hem niet veel kan schelen", merkte de politierechter op. "Zijn administratie is niet zijn sterkste kant." Deze keer kreeg hij een boete van 1.600 euro en een maand rijverbod opgelegd. (TVR)