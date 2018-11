Maak kennis met ‘Vreemde Bevrijders’ uit Eerste Wereldoorlog Ronse in Dialoog organiseert tentoonstelling met foto’s Lieke D'hondt

06 november 2018

13u54 0 Ronse Ronse in Dialoog organiseert van zondag 11 tot en met zondag 18 november de tentoonstelling ‘Vreemde Bevrijders’ in CC Brouwerij De Keyser in de Priestersstraat 13. De initiatiefnemers willen de bezoekers er aan herinneren dat soldaten van over de hele wereld in onze streek vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Eén miljoen niet-Europeanen kwamen naar Vlaanderen om mee te vechten op vraag van de strijdende partijen. Dat verbindt ons, los van onze religie”, zegt Fernand Van Hoecke, één van de organisatoren. Hoe het er aan toe ging tussen 1914 en 1918 kan je tijdens de tentoonstelling ontdekken aan de hand van fotomateriaal.

De tentoonstelling opent op 11 november om 11.30 uur. Je kan ook een kijkje nemen op zaterdag 17 november tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 17 uur of op zondag 18 november tussen 14 en 17 uur.

In dialoog over oorlog en vrede

Bij de tentoonstelling hoort ook een dialoogavond. Die vindt plaats op woensdag 14 november om 19.30 uur in CC Brouwerij De Keyser. De verschillende levensbeschouwingen in Ronse nodigen de Ronsenaars uit om met elkaar in dialoog te gaan over oorlog en vrede. De Geschiedkundige Kring van Ronse voorziet een inleiding met historische feiten en er zijn getuigenissen en verhalen.