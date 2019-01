Luminus wil haar grootste windmolen in Ronse neerplanten Lieke D'hondt

15 januari 2019

18u47 0 Ronse Luminus wil in Ronse een windturbine van 230 meter hoog bouwen. De windmolen zou in industriegebied Klein Frankrijk komen en voldoende energie opwekken om 3.000 gezinnen van stroom te voorzien.

Als alles goed gaat, komt er één grote windturbine in industriegebied Klein Frankrijk. Op het hoogste punt zal de turbine 230 meter hoog zijn. Dat is een goede zaak, weet Nico De Bie van Luminus. “Een grote windturbine is minder indrukwekkend dan twee kleine, want daar heb je meer ruimte voor nodig omdat windmolens niet te dicht bij elkaar en bij de huizen mogen staan. De wieken zullen ook trager draaien, wat rustgevender is en minder geluid maakt. Ook voor de natuur is een grote windmolen een goede zaak. Onder andere vleermuizen vliegen niet zo hoog en zullen er dus minder last van ondervinden.”

Coöperatie

Dat er een windturbine komt in Ronse is volgens De Bie ook een goede zaak voor de Ronsenaars. “De stad streeft naar een groenere energievoorziening. De windmolen zal helpen om die doelstelling te halen. De Ronsenaars mogen daar trots op zijn. Bovendien zullen de inwoners zelf kunnen participeren. Ze kunnen coöperant worden van Luminus Wind Together en zo een direct voordeel halen.”

Openbaar onderzoek

Op de effectieve bouw van de windmolen is het nog even wachten. Luminus heeft de vergunningsaanvraag ingediend, maar in februari start eerst nog een openbaar onderzoek. Tegen de zomer van dit jaar zal de provincie een beslissing nemen in het dossier. Daarna zal het nog een jaar duren om de windturbine te bouwen. Als alles goed gaat, zal de windturbine ten vroegste in het najaar van 2020 operationeel zijn.

Op de klimaatavond van donderdag 17 januari in parochiezaal De Spil zal Luminus meer uitleg geven bij de plannen.