Lisa Laevens haalt vierde plaats in Miss Fashion verkiezing Lieke D'hondt

06 september 2018

16u08 2 Ronse De 26-jarige Lisa Laevens uit Ronse heeft op de Miss Fashion verkiezing de plaats van derde runner up veroverd. De reclameagente en mede-uitbaatster van café c.O.c. groeide in de wedstrijd. “Gaandeweg ontdekte ik dat het echt iets voor mij was.”

Zelf was Lisa niet van plan om deel te nemen aan Miss Fashion, maar dat was buiten haar vriend gerekend. “Zijn zus deed vorig jaar mee en na haar finale heeft mijn vriend me achter mijn rug ingeschreven. Eerst was ik niet akkoord, maar gaandeweg ontdekte ik dat het echt iets voor mij was”, vertelt Lisa. De verkiezingswedstrijd was gericht op meer dan schoonheid alleen. “Naast poseren voor fotoshoots moesten we ook vlogs maken, ons organisatietalent tonen door activiteiten in elkaar te steken en slim gebruik leren maken van sociale media”, legt Lisa uit. “We kregen ook allerlei opleidingen over hoe we op de catwalk moeten lopen en hoe het eraan toegaat tijdens een fotoshoot.”

“Wereld rondreizen”

Nu Miss Fashion voorbij is, staat Lisa nog een avontuur te wachten. In november mag ze de Belgische eer verdedigen in India, tijdens Miss Multinational. “Dat zal nog veel voorbereiding vragen, want tijdens deze verkiezing moet ik ook een talent tonen en een goed doel kiezen waar ik mijn schouders onder wil zetten.” Om haar avontuur te bekostigen, organiseert Lisa in november een souper. “Wie mij wil steunen is dan zeker welkom”, zegt Lisa.

Ook na haar avontuur in India wil Lisa blijven reizen. “Ik droom ervan om de wereld rond te reizen voor verschillende projecten en fotoshoots. Ik hou van het sociaal contact en zo kan ik steeds nieuwe mensen leren kennen.”