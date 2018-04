Lezing over cybercriminaliteit in De Ververij 20 april 2018

De Ronsese Buurtinformatienetwerken en politie Ronse organiseren op donderdag 3 mei een lezing over cybercriminaliteit. Johan Verschaeve, technisch systeembeheerder van de Lokale Politie Meetjesland Centrum geeft meer duiding bij de mogelijke bedreigingen op het internet, wat je kan doen om je te beschermen, hoe je gepast kan reageren op incidenten en wie de daders en slachtoffers zijn van cybercriminaliteit. Er zal ook aandacht zijn voor de nieuwe Europese wet 'General Data Protection Regulation', die op 25 mei van kracht gaat. De lezing vindt plaats op donderdag 3 mei om 19 uur in CC De Ververij, Zuidstraat 19. De toegang is gratis. (LDO)