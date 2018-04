Levensloop lost verwachtingen in LIEKE D'HONDT

02u26 0 Ronse De eerste Levensloop in de regio heeft 113.936 euro opgebracht voor de Stichting tegen Kanker. De 45 teams in Ronse zamelden het geld in via allerhande acties en wandelden en liepen als tegenprestatie dit weekend 24 uur lang, in zon en regen.

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om deel te nemen aan Levensloop. Sommigen vechten zelf tegen kanker, anderen willen iemand die de ziekte heeft steunen of vieren dat iemand de ziekte overwon. Er zijn ook mensen die tijdens Levensloop dierbaren die de strijd verloren hebben herdenken. In Ronse resulteerde dat in een Levensloop waar 1.824 deelnemers 24 uur lang bewogen op en rond de site van cultuurcentrum De Ververij. Slechts één keer werd de constante stroom van lopers onderbroken. Tijdens de kaarsjesceremonie op zaterdagavond was er tijd om allemaal samen te bezinnen. Het parcours werd toen geflankeerd door kaarsjes met persoonlijke boodschappen. Een emotioneel moment voor veel aanwezigen.





De deelnemende teams hadden al ruim 80.000 euro ingezameld voor de aanvang van het evenement, maar ook tijdens Levensloop bleven ze geld ophalen. In hun tentjes in het Levensloopdorp, waar ook dans- en muziekoptredens plaatsvonden, verkochten ze onder andere fruitsalade, croque monsieurs en sapjes. Eén van de deelnemende teams was Huisartsenpraktijk De Klaproos uit Ronse. Onder de naam 'Een schot in de roos' zamelden de dokters samen met een veertigtal vrienden geld in. "Om kanker te voorkomen is het onder andere belangrijk om voldoende te bewegen en gezond te eten. Als artsen en diëtisten vinden we het dus belangrijk om deel te nemen aan Levensloop. Vier jaar geleden waren we ook van de partij. Op voorhand hebben we geld ingezameld met een infoavond, urban golf en een lachworkshop, want ook lachen is heel belangrijk", vertelde Annick Vermeersch.





In de watten leggen

Voor de mensen die tegen kanker moeten vechten, stond Levensloop in het teken van ontspanning. Zij mochten genieten van een diner, massages, lachsessies en muziektherapie.





"Het is ongelooflijk om te zien hoe iedereen hier is voor hetzelfde doel. Dat doet zo veel deugd. Ik krijg er zelfs kippenvel van. De organisatie heeft zichzelf ook overtroffen en ons twee dagen lang in de watten gelegd", vertelde vechter Rosanna Khoshaba. "De glimlach op het gezicht van de vechters is zo mooi om te zien. We hebben hen een tweedaagse gegeven die ze nooit gaan vergeten. Dat is naast het ingezamelde geld heel belangrijk", zei één van de voorzitters van Levensloop Ronse Lieven Landries. "We kunnen terugblikken op een mooi evenement. Met de ingezamelde 113.936 euro hebben we ons streefdoel bereikt", vulde co-voorzitter Mike De Smet aan.





