Levensloop brengt 133.749 euro op voor Stichting tegen Kanker 26 juni 2018

De Levensloop in Ronse heeft 133.749 euro opgebracht voor de Stichting tegen Kanker. Op 28 en 29 april liepen 45 teams 24 uur lang om geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.





Na afloop stond de teller op 113.936 euro, maar daar is nog een pak geld bijgekomen nu alle deelnemers en sponsors hun definitieve bedragen hebben overgemaakt.





"De opbrengst overtreft onze verwachtingen. We hadden gehoopt op een bedrag van zes cijfers, maar dit is echt fantastisch", zegt voorzitter Lieven Landries.





(LDO)