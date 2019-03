Leuzesesteenweg leent zich tot snel rijden: drie bestuurders voor de politierechter na flitscontrole Lieke D'hondt

20 maart 2019

13u18 1 Ronse Een avond de snelheid van de voorbijrijdende wagens controleren op de Leuzesesteenweg in Ronse blijkt nuttig: in de politierechtbank van Oudenaarde moesten drie bestuurders zich woensdag verantwoorden voor overdreven snelheid. Alle drie werden ze er op dezelfde dag geflitst.

Geen van de bestuurders kwam zelf naar de rechtbank, maar hun advocaten wezen de politierechter erop dat de overtredingen ’s avonds gebeurden en dat er weinig verkeer was. “Het is bovendien een brede, licht dalende weg die er zich wel toe leent iets sneller te rijden dan vijftig kilometer per uur.” De bestuurders kregen een rijverbod tot 10 dagen en boetes tot 320 euro.