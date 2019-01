Leren reanimeren tijdens het feesten: Rode Kruis koppelt sensibilisering aan fuif Lieke D'hondt

29 januari 2019

11u52 0 Ronse Het Rode Kruis afdeling Ronse en Kluisbergen organiseert op vrijdag 1 februari de Alive fuif in de Volksbond in Ronse. Feest en muziek zullen er afgewisseld worden met ludieke sensibiliseringsactiviteiten.

Eerst een beetje dansen en daarna leren reanimeren, het kan op de Alive Fuif van het Rode Kruis. “We willen met deze actie de jongeren bereiken en hen warm maken voor het Rode Kruis”, zegt Leen Schollaert. De fuif is enerzijds gericht op jongeren van 13 en 14 jaar, die tussen 19 en 21 uur mogen feesten, en anderzijds 15-jarigen en ouder. Zij mogen vanaf 21.30 uur naar de fuif. “Op de Alive fuif zullen we hen sensibiliseren en een beetje basiskennis eerste hulp bijbrengen. Ook voor jonge mensen is dat belangrijk. Het kan altijd eens van pas komen in een sportclub of vrijetijdsvereniging.”

Gehoorschade

Concreet betekent dat dat de kleine zaal van de Volksbond wordt ingericht als chill-ruimte waar het Rode Kruis onder meer in een cocktail- en mocktailbar informatie rond alcohol zal verschaffen. De hele avond zal er trouwens geen sterkedrank geserveerd worden, de fuif voor 13 en 14 jarigen is uiteraard volledig alcoholvrij. Er zullen ook reanimatietechnieken aangeleerd worden en er zal gesensibiliseerd worden rond gehoorschade en het gebruik van oordopjes.

Goede contacten

Om de fuif te organiseren, werkt het Rode Kruis samen met de middelbare scholen KSO Glorieux en Da Vinci Campus, de ouderraden, politie Ronse en de preventiediensten van de stad. “In dat opzicht is de fuif nu al geslaagd. Het feit dat we goede contacten hebben kunnen leggen en dat er ook leerlingen van de verschillende scholen samenwerken om de fuif in goede banen te leiden, is een goede zaak”, besluit Schollaert.