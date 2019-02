Leerpunt en Buurtsport leren volwassenen fietsen Lieke D'hondt

17 februari 2019

10u07 0 Ronse Volwassen Ronsenaars die niet kunnen fietsen, kunnen dat dit jaar leren bij Buurtsport en Leerpunt. In vijf lessen maken de cursisten kennis met de verkeersregels, in elf praktische lessen leren ze fietsen.

“Mensen die kunnen fietsen zijn zelfstandiger. Ze kunnen sneller op hun werkplek, school of de winkel geraken en het verhoogt hun kans op tewerkstelling. Bovendien is het niet enkel plezant, maar ook gezond en goed voor het milieu”, weten ze bij Buurtsport. Zij lassen daarom samen met Leerpunt een lessenreeks in om zo veel mogelijk volwassenen te leren fietsen.

De lessenreeks begint op 25 maart en eindigt op 17 mei. De cursus vindt plaats in sporthal ’t Rosco. Inschrijven kost 30 euro, maar wie alle lessen doorloopt, krijgt 10 euro terug. Zelf beschikken over een fiets is niet nodig.

Meer info bij Buurtsport via buurtsport@ronse.be of 055/23.28.93.