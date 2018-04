Leerlingen zamelen 11.105 euro tijdens KSO Solidair 21 april 2018

03u08 0 Ronse In honderd dagen tijd hebben de leerlingen en leerkrachten van de secundaire school KSO Glorieux 11.105,23 euro ingezameld voor LEJO, Bednet en Zonnehoeve. "Een fantastisch resultaat voor de eerste editie van KSO Solidair", glunderde adjunct-directeur Michèle Lammens.

Om het einde van KSO Solidair te vieren, genoten de leerlingen van een picknick met dessertbuffet en een slotshow in de sportzaal. Daar barstte een groot applaus los toen bleek dat de teller van KSO Solidair afklokte op maar liefst 11.105,23 euro. De achthonderd leerlingen en meer dan honderd leerkrachten en ondersteunende personeelsleden zamelden het geld in via een vijftigtal acties. Zo organiseerde een klas een animatienamiddag in woon-zorgcentrum De Samaritaan, lieten enkele leerlingen zich sponsoren om de laatste dertig kilometer van de Ronde van Vlaanderen te fietsen en zette een andere klas een spaghettifestijn op poten. "De leerlingen kregen honderd dagen om samen een actie uit te werken. Ze mochten ook zelf kiezen aan welk goed doel ze het geld wilden geven", verduidelijkte Lammens. De organisaties die uiteindelijk een deel van de opbrengst kregen, zijn Bednet, jongerenorganisatie LEJO en Zonnehoeve, dat personen met een beperking ondersteuning biedt bij wonen en werken. "We zijn een beetje overdonderd door het resultaat. Het is de eerste keer dat we zo'n initiatief organiseren en we halen al meteen een mooi bedrag op. Het is dan ook fantastisch hoe de leerlingen zich engageerden en originele acties op poten zetten", vertelde Lammens trots. (LDO)