Leerlingen testen beroepen uit 22 maart 2018

02u36 0

De zesdejaars van basisscholen in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen kropen de afgelopen twee dagen in de huid van kapsters, laboranten, verplegers en programmeurs tijdens het 'Beroependorp'. De ervaring moet hen helpen om de juiste studiekeuze te maken.





"Tijdens het beroependorp kunnen de leerlingen vijftien workshops volgen bij studenten uit het secundair. Zo leren ze wat de verschillende jobs inhouden en ontdekken ze wat hun eigen talenten zijn", vertelt Joyce Rijk van Het Beroepenhuis. De leerlingen zelf waren blij met het initiatief. Zo ontdekte Zahra El Bzioui (11) dat ze misschien liever kapster wordt dan dokter. "Ik vind het alvast fijn om vlechtjes te maken in het haar van deze pop, maar ik twijfel nog steeds", vertelt ze. (LDO)