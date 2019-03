Leerlingen Da Vinci Campus lezen voor in de bibliotheek en ontwierpen zelf de affiches Lieke D'hondt

18 maart 2019

De leerlingen van 4 voeding-verzorging van de Da Vinci Campus in Ronse lezen op woensdag 27 maart voor in de bibliotheek. Tussen 14.30 en 15.30 uur zijn alle kinderen tussen 4 en 9 jaar welkom om naar de verhalen te luisteren. Het voorleesmoment is gratis, maar inschrijven is wenselijk. Dat kan door te mailen naar bibliotheek@ronse.be of te bellen naar het nummer 055/23.28.62.