Leerkrachten Sancta Maria scharen zich achter de stakers, maar geven wel les Lieke D'hondt

20 maart 2019

11u33 0 Ronse “Kwaliteit lijdt onder het Crevitsbeleid”, vinden de leerkrachten van de lagere school Sancta Maria in Ronse. Ze voeren daarom actie aan de schoolpoort, maar kiezen er bewust voor om wel les te geven. “We willen niet dat de kinderen en hun ouders lijden onder een staking.”

Het protest tegen het onderwijsbeleid van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) vindt ook in Ronse weerklank. Onder meer in de basisschool Sancta Maria aan de Glorieuxlaan. De kinderen krijgen er wel les, maar de leerkrachten uiten hun ongenoegen via spandoeken aan de schoolpoort. “We vinden dat het onderwijsbeleid momenteel niet goed is, maar willen dat op een positieve manier laten blijken. We geven vandaag dus wel les. We willen niet dat de kinderen en hun ouders moeten lijden onder onze acties”, vertellen de leerkrachten aan de schoolpoort. Ze benadrukken wel dat het hele lerarenkorps achter de actie staat. “Enkelen zijn ook effectief thuis gebleven, maar dat is slechts een minderheid. De andere leerkrachten vangen de leerlingen van de stakers op.”