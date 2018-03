Lech Schelfout lijsttrekker Groen 03 maart 2018

Lech Schelfout zal bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Groen trekken in Ronse. Kersvers voorzitster Myriam De Feyter zal plaats twee voor haar rekening nemen en plaats drie is voor Grietje Buyst. Hervé Suys zal de lijst duwen. In de eerste helft van de huidige legislatuur bestuurde Groen nog mee, maar de partij stapte in 2016 uit het kartel met CD&V en trekt nu alleen naar de kiezers. Lijsttrekker Schelfout schuift nu al een aantal aandachtspunten naar voor. "Er is de laatste jaren al heel wat positief veranderd in Ronse, maar toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo moet op korte termijn iets gedaan worden aan het vele verkeer in het centrum van de stad. Ook de armoedecijfers moeten naar beneden en in bepaalde wijken is er nood aan meer groene ruimte en speelpleintjes." (LDO)