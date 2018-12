Langer gratis parkeren in Ronse LDO

20 december 2018

10u14 0

Goed nieuws voor autobestuurders in Ronse. De gemeenteraadsleden stemden op de gemeenteraad een aanpassing van het retributiereglement op het betalend parkeren. “Er is beslist om het gratis parkeren in die zones aan te passen van een kwartier naar een halfuur”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Stockman (onafhankelijk). Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari.