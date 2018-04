Lachen met relaties 'Op doktersvoorschrift' XAVIER DEMETS BRENGT DERDE BOEK IN 'VIEZE MANNEKES'-REEKS UIT LIEKE D'HONDT

28 april 2018

02u37 0 Ronse Xavier Demets uit Ronse heeft een nieuw boek klaar. 'Op doktersvoorschrift' is al zijn derde boek in de 'Vieze Mannekes'-reeks, barstensvol cartoons over relaties. Dit weekend stelt Demets zijn boek voor op de stripbeurs in de Freinet Middenschool in Gent.

Xavier Demets (42) is leraar Natuurwetenschappen en Lichamelijke Opvoeding in de Da Vinci Campus, maar kruipt in zijn vrije tijd maar al te graag in zijn pen.





"Geef me een stylo en ik begin te tekenen. Dat is altijd zo geweest. Op school zat ik steeds te tekenen in mijn cursussen. Het hielp me om beter op te letten. Nu haal ik mijn schetsboek boven als ik bijvoorbeeld moet wachten op mijn kinderen aan de hockeyclub. Ik ben er voortdurend mee bezig", vertelt Demets.





Inspiratie uit eigen omgeving

Iets meer dan zes jaar geleden begon hij 'Vieze Mannekes' te tekenen en ontwikkelde hij een eigen stijl. De cartoons zijn eenvoudig getekend, met een man en vrouw in de hoofdrol zonder al te veel accessoires. "Om een strip te maken heb ik niet genoeg geduld, maar ik wou wel iets doen wat nog niemand deed. Zo kwam ik op het idee van de 'Vieze Mannekes'. Met de nodige humor neem ik de relatie tussen mannen en vrouwen onder de loep." De af en toe grove humor van Demets blijkt aan te slaan, want in zes jaar tijd tekende hij al drie boeken bijeen. 'Op doktersvoorschrift' is het nieuwste boek in de rij. "De titel verwijst naar het feit dat lachen heel belangrijk is. Relaties kunnen af en toe pijnlijk zijn, maar als je er zelf mee kan lachen, kan je al veel oplossen." De inspiratie voor zijn moppen haalt de leerkracht uit zijn eigen omgeving. "In gesprekken met collega's en vrienden vind ik vaak inspiratie, maar ook mijn eigen relatie brengt me op ideeën. Dat helpt mijn relatie waarschijnlijk ook, want in veel dingen zie ik iets om te lachen. Ik kom dus met bijna alles weg bij mijn vrouw", lacht Demets.





Boekvoorstelling

Dit weekend stelt Demets het boek 'Op doktersvoorschrift' voor op de stripbeurs in Gent in de Freinet Middenschool. Wie bij hem langskomt, mag een gepersonaliseerde cartoon verwachten. "De bezoekers mogen bepalen waar de cartoon over gaat. Wanneer ze terugkomen, ligt er een eentje klaar. Dat is altijd een beetje spannend voor mij, want plots wil er iemand een cartoon over een politieagent of een bodybuilder en dan moet ik toch eens goed nadenken", zegt Demets.





Het 'Op doktersvoorschrift' is verkrijgbaar voor tien euro bij Artisanne in de Peperstraat in Ronse.