Laatste gemeenteraad van 2018 is politiek eindstation voor enkele Ronsese boegbeelden Lieke D'hondt

17 december 2018

20u51 0 Ronse De Ronsese gemeenteraadsleden hebben er hun laatste gemeenteraad van 2018 opzitten. Het was meteen ook hun laatste bijeenkomst in de huidige legislatuur. Voor onder meer schepen Wouter Stockman (onafhankelijk) en oppositieraadslid Erik Tack (Vlaams Belang) komt er zo een einde aan hun politieke carrière.

Nog één keer kwamen de gemeenteraadsleden in Ronse samen in de legislatuur 2013 – 2018. Vanaf januari neemt de nieuwe bestuursploeg het over en dat betekent voor maar liefst dertien gemeenteraadsleden op zijn minst een voorlopig afscheid van de raad. Onder hen zijn ook enkele vaste waarden van de Ronsese politiek zoals schepen Wouter Stockman. Hij was jarenlang het gezicht van Groen in Ronse. In 2006 kon zijn partij een plek in de meerderheid veroveren en in 2013 mocht Stockman beginnen aan zijn ambt als schepen van leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid en sociale economie. De laatste twee jaren deed hij dat als onafhankelijke, want het kwam tot een breuk met zijn Groene partij. Hij nam niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en verdwijnt nu van het politieke toneel. “Eigenlijk heb ik die beslissing drie jaar geleden al genomen. Toen is mijn kleinzoon geboren. Ik wil voor hem en voor mijn kinderen meer tijd vrij maken.” De politiek zal hij vanaf de zijlijn nog wel blijven volgen. “Er zijn veel projecten die ik in gang heb gestoken, maar die nog wachten op uitvoering in de volgende legislatuur. Ik ben benieuwd wat mijn opvolgers daarmee, en bij uitbreiding met al mijn bevoegdheden, zullen doen.”

Kunst en muziek

Erik Tack, boegbeeld van Vlaams Belang in Ronse, gaf ook al eerder aan te stoppen met gemeentepolitiek. Hij zetelde 18 jaar in de gemeenteraad en voerde steeds een actieve oppositie. “Ik neem vandaag met gemengde gevoelens afscheid. De gemeenteraad was mijn manier om aan directe democratie te doen, want ik kon er mijn gedacht zeggen. Dat zal nu niet meer kunnen als ik in het publiek zit.” De politiek had voor Tack ook een negatieve kant. Zo werd hij meermaals belaagd omwille van zijn politieke overtuiging. Toch zal hij de politiek missen en kijkt hij uit naar de verdere afwikkeling van enkele dossiers. “Ik ben trots dat mede dankzij mijn inzet een procedure is gestart tegen de taalfaciliteiten. Als die ooit afgeschaft zullen worden zal mijn naam er niet onder staan, maar ik kan wel zeggen dat ik mee aan de basis lag.” Toch is Tack op zijn zestigste blij dat hij afscheid kan nemen van de politiek. “Ik wil meer tijd maken voor mijn hobby’s zodat ik over enkele jaren geen spijt moet hebben dat ik zaken heb moeten missen. Ik ben erg geïnteresseerd in kunst en muziek, dus veel van mijn tijd zal daar naartoe gaan.”

Voorzitter

Op de laatste gemeenteraad was er ook aandacht voor het afscheid van voorzitter Lieven Dhaeze (N-VA). Hij stelde zich niet meer verkiesbaar en wordt opgevolgd door partijgenoot Paul Carteus. “Wegens ziekte kan ik mijn politiek engagement in de gemeenteraad niet meer verderzetten”, vertelt Dhaeze. “Ik kan wel terugblikken op zes interessante jaren. Er waren ontgoochelingen, zoals de tumultueuze start van de legislatuur en het feit dat de motie voor de afschaffing van de taalfaciliteiten niet door de volledige gemeenteraad werd gedragen. Wat ik dan weer leuk vond waren de vraagstellingen op het einde van elke gemeenteraad. Ik ben ook blij dat de partijen meer en meer naar elkaar begonnen te luisteren en dat af en toe voorstellen van oppositiepartijen werden goedgekeurd.”