Kunstenaar Adi Steurbaut verwelkomt kunstliefhebbers tijdens opendeurdagen Lieke D'hondt

08 maart 2019

15u18 0 Ronse Kunstliefhebbers kunnen op zondag 17 en 24 maart terecht in het atelier van Adi Steurbaut, Glorieuxlaan 146 in Ronse. Tijdens de opendeurdagen kunnen geïnteresseerden alle recente en minder recente werken van Adi bekijken of aankopen.

Het werk van Adi is geïnspireerd ‘De Stijl’, een kunstbeweging waar onder andere Piet Mondriaan een gekend lid van was. De primaire kleuren blauw, geel en rood zijn dan ook niet weg te denken uit zijn werken. Kenmerkend zijn ook de geometrische figuren zoals cirkels, vierkanten en driehoeken en het principe van de gulden snede. Als signatuur zal je altijd een frivool kleurenlint terugvinden in een echte Adi Steurbaut.

Wie de werken van Adi wil komen bezichtigen, is welkom op 17 en 24 maart tussen 14 en 18 uur. Voor elke bezoeker is er een gratis affiche beschikbaar met vroegere werken van Adi. Wie graag een langere babbel wil over kunst, kan ook op een ander moment langskomen. Dan maak je wel best een afspraak op het nummer 0479/29.39.25.