Kunstacademie toont beeldende kunst 04 juni 2018

De Kunstacademie Vlaamse Ardennen stelt in juni haar beeldende kunsten tentoon in Ronse. Tijdens de expo in CC De Ververij in de Wolvenstraat kan je de kunstwerken van de jonge kunstenaars en volwassen studenten bewonderen. Naast beeldhouwkunst, mixed media en werken met acryl, houtskool en olieverf, is er ook aandacht voor digitale beeldende vorming met bits en bytes. De expo Beeldende Kunsten start met een vernissage op vrijdag 8 juni om 19 uur. Daarna is de tentoonstelling open op woensdag 13 en 20 juni van 14 tot 18 uur, op zaterdag 9, 16 en 23 juni van 10 tot 18 uur en op zondag 10, 17 en 24 juni van 14 tot 18 uur. (LDO)