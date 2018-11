KSK Ronse zet schouders onder Rode Neuzen Dag met soep, rode neuzen en uitdagingen Lieke D'hondt

23 november 2018

15u42 0 Ronse De jeugdacademie van voetbalclub KSK Ronse zet haar schouders onder de Rode Neuzen Dag. De club wil zo mee aandacht vragen en geld inzamelen voor jongeren die kampen met psychische problemen.

“Omdat onze club dagelijks werkt met honderden jongeren, weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat ze zich goed in hun vel voelen”, zegt bestuurslid Julien Vandenhoucke. “Alleen dan kunnen ze zich echt goed ontplooien. Zowel op het veld als ernaast.” De club besloot de Rode Neuzen Dag te steunen en verkoopt vanaf nu rode neuzen in de kantine. Op wedstrijddagen zal daar ook verse soep te koop zijn voor het goede doel.

Ook de eerste ploeg van KSK Ronse doet mee aan de actie. Zij laten zich uitdagen door de jeugd. Vijf spelers van de eerste ploeg zullen het opnemen tegen acht spelers van de U15 in een wedstrijdje. De verliezers storten een extra bijdrage voor het goede doel.

“We weten dat we als club enkel het verschil kunnen maken wanneer spelers, ouders en de staf de handen in elkaar slaan. We zijn ervan overtuigd dat indien we dat ook voor het goede doel doen, we ons steentje kunnen bijdragen”, besluit Vandenhoucke.