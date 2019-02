Kleuters Sint-Antoniuscollege bezegelen vriendschap in het stadhuis Lieke D'hondt

14 februari 2019

De kleutertjes van de derde kleuterklas van het Sint-Antonioscollege in Ronse hebben een bijzondere Valentijnsdag beleefd. De kinderen werden door schepen van Burgerlijke stand Brigitte Vanhoutte (N-VA) ontvangen in de trouwzaal van het stadhuis. De kleine romantici konden er hun liefde en vriendschap bezegelen in een kleine ceremonie.