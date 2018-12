Kinderen laten creativiteit de vrije loop tijdens teken- en knutselwedstrijd Bommels Lieke D'hondt

09 december 2018

15u01 0 Ronse De Raad der Bommels ontving dit jaar opnieuw honderden tekeningen en knutselwerken van kinderen en scholen uit Ronse en omstreken. Alle inzendingen maakten kans op een prijs, want een jury beoordeelde de werkjes nauwkeurig.

De teken- en knutselwedstrijd van de Bommels staat open voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. De jury koos in de verschillende leeftijdscategorieën en in de knutselcategorie tien winnaars. Zij kregen een zak met lekkers en een gezelschapsspel. De werkjes van de winnaars werden bovendien tentoongesteld in het stadhuis.