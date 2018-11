Kinderen laten creativiteit de vrije loop tijdens Kunstendag Lieke D'hondt

18 november 2018

16u55 0 Ronse Kinderen waren zondagmiddag baas in cultuurcentrum De Ververij in Ronse. Op Kunstendag voor kinderen experimenteerden ze tijdens workshops met verschillende kunstvormen.

Met een app filmpjes leren maken, een ruimtemonster creëren met inkt, improvisatie-oefeningen of zelf een strip leren tekenen. Meer dan 150 kinderen waagden zich aan de creatieve workshops in CC De Ververij en de bibliotheek. De workshops waren er voor kinderen tot 12 jaar, want zelfs aan baby’s en peuters was gedacht. Zij konden samen met mama of papa yoga volgen. “We vinden het belangrijk dat er ook voor de jongsten een aanbod is”, zegt cultuurbeleidscoördinator Jan Leconte. “Ook op jonge leeftijd kunnen ze samen met hun ouders al cultuur ontdekken.”