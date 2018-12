Kersvers Bommelspaar zuivert afscheidnemende koning en koningin van Bommelszotheid Lieke D'hondt

16 december 2018

13u22 0 Ronse Het Bommeljaar van koning Yvan Van Mieghem en koningin Saskia Vlieghe zit erop. Tijdens de ceremonie aan het standbeeld van de Ronsese Zot aan het station werden ze gezuiverd van alle zotheid die ze het afgelopen jaar opliepen.

“We staan hier met gemengde gevoelens”, zegt Yvan die de fakkel moet doorgeven aan koning Christophe Bekers. “Het was een fantastisch jaar, maar het was ook wel zwaar. Op financieel vlak, maar ook omdat je overal aanwezig moet zijn.” Koning en koningin zijn was voor het paar een onvergetelijke ervaring. “We hebben van de eerste minuut tot de laatste genoten. Het is mooi geweest”, zegt Saskia Vlieghe. Zij wordt opgevolgd door Caitlynn Maugendre. “We hebben een bijzonder mooi jaar gehad en kijken al uit naar wat er nu komt. We zullen voor altijd een speciale band hebben met de Bommels”, besluit Saskia.