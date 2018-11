Kerstmarkt in openlucht aan de Klijpe Lieke D'hondt

27 november 2018

10u42 0 Ronse Parochiecomité De Klijpe organiseert op zaterdag 8 december een kerstmarkt in openlucht op de Klijpe in Ronse.

“Iedereen is welkom om de kerstsfeer op te snuiven, kerstcadeautjes te kopen bij de lokale handelaars en verenigingen of om gewoon gezellig samen te zijn”, zegt Heidi Verdonckt. De kerstmarkt begint om 20 uur aan de Klijpezaal, Zonnestraat 516b. De toegang is gratis.