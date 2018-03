Karnemelkbeekstraat binnenkort 'E3Col'? 16 maart 2018

02u54 0

De organisatie van de wielerwedstrijd Record Bank E3 Harelbeke wil de Karnemelkbeekstraat in Ronse laten erkennen als officiële 'E3Col'. De Karnemelkbeekstraat ligt op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, is 1.530 meter lang en kent een lastig verloop met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,9 procent. In 1990 passeerde de Omloop Het Volk er, maar sindsdien lieten de meeste professionele wielerwedstrijden de helling links liggen. In 2014 bracht de E3 Harelbeke daar verandering in. De helling kreeg een plaatsje in de finale van de wedstrijd en leverde al verschillende keren spektakel. Daarom verwijzen veel wielrenners naar de Karnemelkbeekstraat als de E3Col, al is dat tot nu toe geen officiële benaming. Daar wil de organisatie tegen 2019 verandering in brengen. (LDO)





Meer over Karnemelkbeekstraat

sport

sportdiscipline

wielersport