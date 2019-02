Julien Vandenhoucke en Céline Supply nemen voor sp.a deel aan de verkiezingen op 26 mei Lieke D'hondt

20 februari 2019

11u59 0 Ronse Ronsenaars Julien Vandenhoucke (34) en Céline Supply (26) staan op 26 mei elk op een kieslijst voor sp.a. Vandenhoucke neemt de zesde plaats op de Vlaamse lijst voor zijn rekening, Supply staat op de zesde plaats van de opvolgerslijst voor het federaal parlement.

Vandenhoucke wil vanuit zijn ervaring als diensthoofd stadsontwikkeling in Ronse vooral inzetten op duurzaamheid, klimaat, armoedebestrijding, onderwijs en een krachtdadige aanpak van discriminatie. Supply zet als licentiaat in de rechten vooral in op betaalbare en toegankelijke justitie. Ook een eerlijke herverdeling van de welvaart door een belasting op vermogen is één van haar strijdpunten.