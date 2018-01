Jongedame ondanks rijverbod achter stuur betrapt 27 januari 2018

De 24-jarige E. S. uit Ronse moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze achter het stuur werd betrapt op het moment dat haar rijbewijs was ingetrokken als gevolg van een eerdere veroordeling. De dame liet weten dat ze haar rijbewijs nodig had om haar kind overal naartoe te brengen, maar dat was volgens de politierechter geen goed excuus. "Je werkt jezelf op die manier alleen maar in de problemen", aldus poltierechter Cindy Stevenaert. Zij legde de vrouw een geldboete van 1.200 euro en een maand rijverbod op. (TVR)