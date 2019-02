Jonge ouders maken kennis met kleuterscholen tijdens openscholendag Lieke D'hondt

07 februari 2019

13u53 0 Ronse Ouders die hun kind voor het eerst naar school sturen in het schooljaar 2019-2020, kunnen op woensdag 20 februari kennismaken met de verschillende kleuterscholen tijdens de openscholendag.

Ouders kunnen die dag twee kleuterscholen bezoeken tussen 9 en 9.30 uur en 10.30 en 11 uur. Nadien is er een infobeurs in CC De Ververij in de Wolvenstraat, waar de ouders tussen 11 en 16 uur terechtkunnen met al hun vragen rond aanmeldprocedures, schooltoelagen, schoolplicht en dergelijke. De beurs is helemaal gratis en bovendien voorzien de organisatoren pannenkoeken en een drankje. Ook de kinderen zijn welkom, vooraf inschrijven is niet nodig.